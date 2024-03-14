زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لـ"انتخابات جديدة" في إسرائيل

دعا زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، إلى إجراء "انتخابات جديدة" في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل من الولايات المتحدة الحليفة للدولة العبرية، "منبوذة" في ظل الحرب في غزة.

وقال شومر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية: "عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها".

واعتبر شومر أن "تحالفًا يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر".