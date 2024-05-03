الشرطة البريطانية تعتقل 45 شخصا.. بـ "جريمة" منع ترحيل مهاجرين إلى رواندا

اعتقلت الشرطة البريطانية 45 شخصًا، اليوم الخميس، خلال محاولة محتجين منع إخراج مهاجرين من أماكن إقامتهم المؤقتة مع بدء السلطات إجراءات ترحيلهم إلى رواندا.

وطوّق عشرات الأشخاص حافلة يعتقد أنّها كانت متّجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة بيكهام إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية في ميناء بورتلاند في دورست، بعدما استأجرتها السلطات لاستيعاب مئات المهاجرين.

وجرى تنظيم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد لمنع شرطة الهجرة من توقيف مهاجرين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي بيكهام، تحركت الشرطة لتفريق محتجين مقنّعين بغالبيتهم شكلوا سلسلة بشرية حول حافلة ووضعوا دراجات مستأجرة تحت عجلاتها لمنعها من التحرك.