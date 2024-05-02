احتجاجات الجامعات الأمريكية.. قمع وحشي ومعتقلون بالمئات (إنفوغراف)
مثل التعاطي الأمني الحاد مع الطلبة المحتجين في الجامعات الأمريكية نقطة جدلية أثارت الانتقادات، فيما ارتفع عدد الموقوفين إلى 1700 في مختلف الجامعات بعد التدخلات الأمنية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات في كافة أنحاء البلاد ارتفع إلى 1700، بينهم أكثر من 300 معتقل في جامعة كولومبيا لوحدها.
وتدخّل آلاف من عناصر الشرطة وإنفاذ القانون في مختلف الجامعات التي تشهد منذ أيام حالة غليان وحراكًا واسعًا واعتصامات ينفذها آلاف الطلبة للتعبير عن رفضهم الحرب في غزة، والدعوة إلى وقفها في أقرب الآجال، وإنهاء علاقات الجامعات الأمريكية مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية الداعمة للحرب.
تدخلات عنيفة
وبلغ التدخل الأمني لفض اعتصامات الطلبة وإخلاء ساحات الجامعات حد القسوة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تُظهر تعرض طلبة للضرب المبرح والاعتداءات العنيفة.
ودخل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الخط، معربًا عن قلقه إزاء "إجراءات الشرطة القاسية" تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.
ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي عن تورك قوله إنه "منزعج من سلسلة الخطوات القاسية التي اتخذتها بعض الجامعات في الولايات المتحدة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات على حرب غزة"، مؤكدًا أن "بعض إجراءات إنفاذ القانون في عدد من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها"، وفق تعبيره.
وخلال المظاهرات المتواصلة، منذ أكثر من أسبوعين، اعتقلت الشرطة مئات الطلبة، بينهم أكثر من 100 طالب بجامعة كولومبيا، بعد أن سمحت رئيسة الجامعة نعمت شفيق لشرطة نيويورك بإخلاء المخيم الاحتجاجي.
وفي جامعة تكساس بمدينة أوستن اعتقلت الشرطة أكثر من 20 طالبًا متظاهرًا بعد طلب مسؤولي الجامعة وحاكم المدينة بتدخل السلطات.
وأفادت شرطة مقاطعة ترافيس بأنه تم سجن 57 شخصًا، ووجهت إليهم تهم بـ "التعدي الجنائي" عقب الاحتجاجات الجامعية.
وقبل أسبوع اعتقلت الشرطة الأمريكية 93 طالبًا في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، شاركوا في احتجاجات ضد إسرائيل، ولم تسمح شرطة لوس أنجلوس للطلاب بنصب الخيام في أجزاء معينة من الحرم الجامعي، وشرعت في إصدار تحذيرات للمتظاهرين بالتفرق.
وفي بوسطن أصيب 4 ضباط شرطة بجراح أثناء اعتقال 108 طلاب شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطين نظمه طلبة كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.
نشطاء ومتعاطفون
وفي جامعة نيويورك، انضم مئات الطلبة إلى المخيم الاحتجاجي في حرم الجامعة، وقالت شرطة المدينة إنها اعتقلت 133 متظاهرًا، تم إطلاق سراحهم جميعًا بموجب التزام بالمثول أمام المحكمة بتهم "سلوك غير منضبط".
ولم تطل الاعتقالات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات فحسب وشملت أيضًا مؤيدين لهم من نشطاء وأساتذة، وقبل أيام أوقفت الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة عن حزب الخضر، جيل ستاين، خلال مشاركتها في احتجاج الطلبة في جامعة واشنطن.
وفي جامعة مينيسوتا حضرت النائبة الأمريكية إلهان عمر احتجاجًا بمدينة سانت باول، بعد ساعات من اعتقال 9 متظاهرين أثناء إزالة الشرطة مخيمًا أمام مكتبة الجامعة.
واحتشد المئات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث وقّع أكثر من 80 أكاديميًا بالجامعة، أمس الأربعاء، على رسالة تطالب رئيس الجامعة بإسقاط أي تهم ضد الموقوفين، ورفع أي حظر ضد وجود المعتقلين بالحرم الجامعي، والسماح بإقامة مخيمات في المستقبل.