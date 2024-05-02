احتجاجات الجامعات الأمريكية.. قمع وحشي ومعتقلون بالمئات (إنفوغراف)

مثل التعاطي الأمني الحاد مع الطلبة المحتجين في الجامعات الأمريكية نقطة جدلية أثارت الانتقادات، فيما ارتفع عدد الموقوفين إلى 1700 في مختلف الجامعات بعد التدخلات الأمنية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات في كافة أنحاء البلاد ارتفع إلى 1700، بينهم أكثر من 300 معتقل في جامعة كولومبيا لوحدها.

وتدخّل آلاف من عناصر الشرطة وإنفاذ القانون في مختلف الجامعات التي تشهد منذ أيام حالة غليان وحراكًا واسعًا واعتصامات ينفذها آلاف الطلبة للتعبير عن رفضهم الحرب في غزة، والدعوة إلى وقفها في أقرب الآجال، وإنهاء علاقات الجامعات الأمريكية مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية الداعمة للحرب.

تدخلات عنيفة

وبلغ التدخل الأمني لفض اعتصامات الطلبة وإخلاء ساحات الجامعات حد القسوة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تُظهر تعرض طلبة للضرب المبرح والاعتداءات العنيفة.

ودخل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الخط، معربًا عن قلقه إزاء "إجراءات الشرطة القاسية" تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.

ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي عن تورك قوله إنه "منزعج من سلسلة الخطوات القاسية التي اتخذتها بعض الجامعات في الولايات المتحدة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات على حرب غزة"، مؤكدًا أن "بعض إجراءات إنفاذ القانون في عدد من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها"، وفق تعبيره.

وخلال المظاهرات المتواصلة، منذ أكثر من أسبوعين، اعتقلت الشرطة مئات الطلبة، بينهم أكثر من 100 طالب بجامعة كولومبيا، بعد أن سمحت رئيسة الجامعة نعمت شفيق لشرطة نيويورك بإخلاء المخيم الاحتجاجي.