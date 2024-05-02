بايدن: احتجاجات الجامعات لم تدفعني لتغيير سياساتي بشأن الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن احتجاجات الجامعات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط.
وبيّن في تعليقات أدلى بها من البيت الأبيض، أن حرية التعبير وسيادة القانون لا بد من احترامهما في الاحتجاجات الجارية في حرم الجامعات بسبب الحرب في قطاع غزة.
وأضاف بايدن: "لسنا دولة مستبدة تكمم الأفواه ونسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة بلا قانون، نحن مجتمع مدني، ولا بد أن يسود النظام".
وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين، قال بايدن إن احتجاجات الجامعات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتواصلت الاحتجاجات على مدار الأيام الماضية في مختلف الجامعات، خاصة جامعة كولومبيا، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية بمدينة نيويورك الأمريكية.
وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب في جامعة كولومبيا اعتصامًا لمطالبة إدارة المؤسسة التعليمية بوقف التعاون مع إسرائيل رفضًا للحرب على غزة، وتدخلت الشرطة لقمع الفعالية؛ ما أدى إلى ازدياد الغضب واتساع المظاهرات إلى جامعات أخرى في أمريكا، وأوروبا، وكندا، والهند.