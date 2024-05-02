بايدن: احتجاجات الجامعات لم تدفعني لتغيير سياساتي بشأن الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن احتجاجات الجامعات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط.

وبيّن في تعليقات أدلى بها من البيت الأبيض، أن حرية التعبير وسيادة القانون لا بد من احترامهما في الاحتجاجات الجارية في حرم الجامعات بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بايدن: "لسنا دولة مستبدة تكمم الأفواه ونسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة بلا قانون، نحن مجتمع مدني، ولا بد أن يسود النظام".

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين، قال بايدن إن احتجاجات الجامعات لم تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".