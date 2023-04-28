الهند وروسيا تتفقان على توطيد علاقاتهما الدفاعية

قالت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على تعزيز شراكتهما الدفاعية في محادثات بين وزيري دفاع البلدين، في غمرة مخاوف نيودلهي من أن تضر الحرب في أوكرانيا بإمداداتها العسكرية من موسكو.

وأجرى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات على هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي.

وقال بيان للحكومة الهندية إن الوزيرين "أقرَّا بالعلاقة الفريدة وطويلة الأمد والتي صمدت عبر الزمن بين الهند وروسيا".

وأضاف أن الوزيرين "أعربا عن ارتياحهما لاستمرار الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين، خاصة في مجال الدفاع، وأكدا على التزامهما بتعزيز الشراكة"، دون إسهاب في تفاصيل.