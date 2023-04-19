الأمم المتحدة: الهند ستصبح الأكثر سكاناً منتصف 2023

وبحسب بيانات رسمية نشرت في مطلع العام، تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ 1960-1961حين عانى البلد من مجاعة بدأت في 1959 وتسببت بوفاة عشرات ملايين الأشخاص إثر أخطاء في النهج الاقتصادي المتبع ضمن سياسة "الوثبة الكبرى".

ومن المفارقة أن تراجع عدد سكان الصين يسجل بالرغم من تليين سياسة الحد من الولادات في السنوات الأخيرة، فبعدما لم يكن يسمح للصينيين إنجاب سوى طفل واحد، بات بإمكانهم إنجاب ثلاثة أطفال منذ 2021.

وينسب هذا التراجع الديموغرافي بصورة عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت بشكل كبير في الصين، فضلا عن كلفة تربية طفل، كما أن مستوى التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.

فوائد ديموغرافية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين الأربعاء إن "الفائدة الديموغرافية لبلد ما لا تُقاس بعدد (السكان) فحسب، بل تعتمد أيضا على النوعية، لا يعتمد الأمر على عدد الناس ولكن أيضا على مواهبهم".

وأضاف أن الصين "تنفذ استراتيجية وطنية للاستجابة بفاعلية لشيخوخة السكان، وتعزيز سياسة الثلاثة أطفال وتدابير الدعم، بينما تستجيب بفعالية للتغيرات في النمو السكاني".

ولا تملك الهند أي بيانات رسمية حول عدد سكانها إذ لم تجر أي تعداد سكاني منذ 2011.