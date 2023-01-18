1.423 مليار نسمة.. الهند تتخطى الصين وتصبح الأولى عالميًا في عدد السكان

ويشير الرصد السنوي للسكان إلى أن تعداد الصين كما أبلغت عنه بكين يوم أمس الثلاثاء، وصل عند 1.412 مليار، ما يعني أن الهند تجاوزتها بـ 5 ملايين نسمة.

وكان بيان سابق للصين أعلن عن أول انخفاض في السكان منذ الستينيات.

وبموجب البيانات الأخيرة، تصبح الهند حيث نصف السكان دون سن الثلاثين، أسرع الاقتصادات الرئيسة في قابلية النمو بالسنوات القادمة، ولتحقيق أقصى استفادة من العائد الديموغرافي يحتاج مودي إلى خلق فرص عمل لملايين الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل كل عام، بحسب وكالة بلومبرغ.