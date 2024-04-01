باكستان.. أمر قضائي بوقف تنفيذ أحكام مرتبطة بالفساد بحق عمران خان

قرر القضاء الباكستاني، يوم الإثنين، وقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عامًا بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.

ويواجه خان، أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به في أبريل/نيسان 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وما زال خان (71 عامًا) مسجونًا في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.

وأفاد ناطق باسم حزبه "حركة إنصاف" بأن محكمة إسلام أباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من جانب محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت فيه القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.