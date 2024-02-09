عمران خان يعلن من السجن فوزه في الانتخابات الباكستانية
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليًا عمران خان، اليوم الجمعة، فوزه بالانتخابات العامة في البلاد، وذلك في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه بمنصة إكس.
وفي الرسالة، التي عادة ما يتسلمها منه المحامون شفهياً، رفض خان ادعاء منافسه نواز شريف في وقت سابق بالفوز في الانتخابات.
ودعا خان أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.
وفاز المرشحون المستقلون المدعومون من خان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس، رغم وجوده في السجن ومنع حزبه من المشاركة في الانتخابات.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان شريف فوزه بالانتخابات، قائلا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف حصد أكبر عدد من الأصوات، وسيبحث مسألة تشكيل حكومة ائتلافية.