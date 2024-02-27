محكمة باكستانية تتهم عمران خان وزوجته بالحصول على رشوة

ويقبع خان (71 عاما) خلف القضبان منذ أغسطس/ آب بسبب قضايا أخرى، ونفى في السابق هذه الاتهامات.

وأدين خان بالفعل في أربع قضايا وصدرت بحقه أحكام تصل مدتها إلى 14 عاما، منها قضيتان تتعلقان بتهم فساد حرمته من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات، بينما تجري محاكمته حاليا في أحد السجون لأسباب أمنية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن خان وزوجته دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وتتعلق أحدث لائحة اتهام بمؤسسة (القادر تراست) الخيرية غير الحكومية التي أنشأها خان وزوجته بشرى في 2018 عندما كان لا يزال في منصبه.

المؤسسة الخيرية "ستار"

ويقول ممثلو الادعاء، إن خان استخدم المؤسسة ستارا للحصول على رشوة من رجل الأعمال الباكستاني مالك رياض حسين الذي يعمل في مجال التطوير العقاري.

وأضافوا أن الرشوة عبارة عن قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 60 فدانا في منطقة خارج إسلام أباد وقطعة أرض كبيرة أخرى بالقرب من قصر خان الواقع على قمة تل في العاصمة.

واستنكرت حركة الإنصاف لائحة الاتهام، وقالت في بيان "المحاكمات التي تجري خلف جدران السجن تهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإسقاط العدالة"، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية لإبقاء خان خلف القضبان.

ودب خلاف بين الجيش وخان قبل الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في أبريل/ نيسان 2022. ويلعب الجيش الباكستاني دورا كبيرا في تشكيل الحكومات أو الإطاحة بها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة.

ويقول خان إن قادة الجيش دعموا الإطاحة به لجلب معارضيه إلى السلطة، وهو ما ينفيه الجيش والمعارضة.