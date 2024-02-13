باكستان.. اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي لا يضم حزب عمران خان

أكد اثنان من أكبر 3 أحزاب في باكستان، اليوم الثلاثاء، أنهما توصلا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يستبعد أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، رغم أنهم تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية.

وأعلنت الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاول زرداري، في مؤتمر صحافي، أنهما سيشكلان الحكومة المقبلة مع أحزاب صغيرة.