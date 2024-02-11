باكستان.. أنصار عمران خان يتصدرون نتائج الانتخابات

أظهر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في باكستان، أن فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية انتهى اليوم الأحد، بحصول المستقلين، وأغلبهم مدعومون من رئيس الوزراء السابق عمران خان، على 101 من أصل 264 مقعدا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ويقضي خان عقوبة في السجن في الوقت الحالي.

وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 60 ساعة من انتهاء التصويت يوم الخميس، وهو تأخير أثار تساؤلات حول العملية.

وجاء في المركز الثاني حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحصد 75 مقعدا ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار خان كمستقلين.

وقال شريف إن حزبه يتواصل مع تيارات أخرى من أجل تشكيل حكومة ائتلافية لعدم حصوله على الأغلبية.

وكان حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان قد هدد بتنظيم احتجاجات سلمية في أنحاء البلاد اليوم الأحد، إذا لم تُعلن النتائج بحلول مساء أمس السبت، وخرجت احتجاجات صغيرة خلال الليل.

وقالت الحكومة المؤقتة إن التأخير سببه مشكلات تتعلق بالاتصالات لقطع خدمة الإنترنت في الهواتف المحمولة في يوم الانتخابات.

وذكرت السلطات أن قطع الخدمة حدث لدواعٍ أمنية.

ودعا مسؤول بحزب حركة الإنصاف في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، إلى إلغاء الاحتجاجات، لكنه أشار إلى ضرورة التظاهر أمام مكاتب انتخابية بعينها حيث يخشون من "تزوير" النتائج.

ونحو 93 من المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان على صلة بحزب حركة الإنصاف.

وخاض أنصار خان الانتخابات كمستقلين بعدما منعتهم لجنة الانتخابات من التنافس تحت مظلة الرمز الانتخابي لحزب حركة الإنصاف لعدم امتثالهم للقوانين الانتخابية.