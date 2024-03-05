تلغراف: التسريبات العسكرية الألمانية "قطرة في محيط"

نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية تحذيرات رئيس المخابرات الألمانية السابق أوغست هانينغ، مساء أمس الإثنين، من أن التسريبات العسكرية الألمانية التي عرّضت القوات البريطانية للخطر قد تكون "قطرة في محيط"، في إشارة إلى أن المزيد من أسرار الناتو ربما تم اختراقها بعد أن اعترضت روسيا مكالمة فيديو تكشف عن معلومات عسكرية وقامت بنشرها.

وقال هانينغ أمس، إن روسيا اعتبرت ألمانيا "الحلقة الأضعف" في الناتو وكانت تستخدم المستشار الألماني أولاف شولتز.

وتعرَّض المستشار الألماني لضغوط كبيرة بعد أن سرَّبت القوات الجوية الألمانية عن طريق الخطأ تفاصيل تكشف وجود القوات البريطانية في أوكرانيا في مكالمة فيديو جماعية.