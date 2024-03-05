البيت الأبيض يعلق على تسريب روسيا تسجيلاً صوتياً لضباط ألمان

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، إن التسجيل الصوتي المسرّب لضباط ألمان يناقشون الحرب في أوكرنيا هو "محاولة واضحة" من قبل روسيا لزرع الشقاق بين الحلفاء الغربين لكييف.

وأضاف كيربي أنها "محاولة واضحة للروس لزرع الشقاق وإظهار انقسام وجعل الأمر يبدو وكأن الغرب ليس موحداً"، وفقاً لما أوردته "فرانس برس".

وكانت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان، قد نشرت الجمعة تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 شباط/فبراير في قصف شبه جزيرة القرم.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز "توروس" وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق "كيرتش"، واستخدام الصواريخ التي قدمتها فرنسا وبريطانيا لكييف.

وأكّدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية، السبت، صحة التسجيل وحصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.

ويشكل مضمون التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ "توروس" القادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 500 كيلومتر.

واستدعت موسكو السفير الألماني المعتمد لديها الاثنين، على خلفية التسجيل المسرّب، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن السفير ألكسندر غراف لامبسدورف وصل إلى الوزارة صباحا، دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.