بعد تسريبات ضباط ألمان.. بوتين يحذر من "التهديدات"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "التهديدات التي يحاول الأعداء خلقها في روسيا ليست فارغة، ويجب أخذها بعين الاعتبار"، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف بوتين، خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "لدينا المزيد من الأصدقاء، هناك تعبير آخر معروف: أن تكون صديقًا وعدوًا لنا هو أمر مشرف أيضا".

ويُعتقد أن بوتين كان يشير إلى التسريب الصوتي الذي كشف مداولات بين ضباط ألمان كبار يخططون لتوجيه ضربات لجسر القرم وأهداف روسية أخرى.