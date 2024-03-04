بعد تسريبات ضباط ألمان.. بوتين يحذر من "التهديدات"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "التهديدات التي يحاول الأعداء خلقها في روسيا ليست فارغة، ويجب أخذها بعين الاعتبار"، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.
وأضاف بوتين، خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "لدينا المزيد من الأصدقاء، هناك تعبير آخر معروف: أن تكون صديقًا وعدوًا لنا هو أمر مشرف أيضا".
ويُعتقد أن بوتين كان يشير إلى التسريب الصوتي الذي كشف مداولات بين ضباط ألمان كبار يخططون لتوجيه ضربات لجسر القرم وأهداف روسية أخرى.
وكان بوتين أعلن في الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الإستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد" في نهاية شهر فبراير شباط، أنه "حتى في الدول غير الصديقة لروسيا، هناك العديد من الحلفاء".
ووفقًا له، تكتسب موسكو المزيد والمزيد من المؤيدين في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجال القيم التقليدية.
وبدوره، أشار سوبيانين أن "نتائج العام 2023 في موسكو تعد من الأفضل في التاريخ الحديث، رغم مكائد الأعداء والعقوبات"، وفق تعبيره.
وقال عمدة العاصمة إن "هناك نموًا جيدًا في كافة المؤشرات، في مؤشرات الإنتاج التي تهمنا، مثل الأدوية والسيارات والإلكترونيات الدقيقة، حيث ارتفع النمو من 25% إلى 40%. ويستمر الاستثمار في العقارات التجارية، وبناء المساكن في النمو".
وتابع: "نواصل برنامج التجديد، وموسكو تظهر ديناميكيات استثمارية عالية".