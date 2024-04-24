واشنطن تكشف أنها زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" قبل موافقة الكونغرس

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها أرسلت صواريخ "أتاكمس" ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا "خلال الشهر الحالي"، حتى قبل إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات جديدة لكييف، الثلاثاء.

وبحسب "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن هذه الشحنة أُرسلت "بناءً على طلب مباشر من الرئيس" جو بايدن.

وأضاف أن الصواريخ كانت جزءًا من أحدث حزمة مساعدات "وصلت إلى أوكرانيا خلال الشهر الحالي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقّع، اليوم الأربعاء، قانونًا يوفّر مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا في حربها مع روسيا.