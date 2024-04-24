بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، بعد طول انتظار، حزمة مساعدات ضخمة لكييف.

وقال بايدن في بيان "سأوقع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأمريكي حالما يصل (النص) إلى مكتبي غداً".