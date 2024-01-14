تقرير: إيطاليا لم تتخلص من ماضيها الفاشي مع حكم اليمين المتطرف

رأى تقرير إخباري أن إيطاليا لم تتخلص حتى الساعة من ماضيها الفاشي، لا سيما أن الحكومة الحالية يقودها اليمين المتطرف ولم تبدِ اعتراضًا على ما يقوم به "الفاشيون الجدد" من تظاهرات.

وذكر التقرير، الذي أوردته إذاعة "فرنسا الدولية"، إن المئات من الفاشيين الجدد أحيوا قبل أسبوع ذكرى وفاة 3 نشطاء يمينيين متطرفين، بينهم اثنان قتلا على يد نشطاء يساريين متطرفين، في 7 يناير/ كانون الثاني 1978، خلال "سنوات الرصاص".

وأوضح أن التظاهرة التي جرت أمام المقر الروماني القديم للحركة الاجتماعية الإيطالية تعيد إحياء الجدل حول أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الفاشية، خاصة وأن إيطاليا تحكمها لمدة 15 شهرًا جورجيا ميلوني، زعيمة "فراتيلي ديتاليا"، الوريث البعيد للحركة الاجتماعية الإيطالية.