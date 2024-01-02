نائب من حزب ميلوني يضعها في موقف محرج
بات نائب من حزب رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اليميني المتطرف "أخوة إيطاليا" الثلاثاء محور جدل بعدما حمل سلاحا إلى سهرة رأس السنة؛ ما أدى الى إصابة أحد المدعوين بجروح.
واعترف إيمانويل بوزولو (38 عاما) أنه جاء ومعه هذا السلاح، مسدس صغير من عيار 22، إلى حفل تم تنظيمه في مقر جمعية ثقافية في روساتزا، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالى مئة نسمة، على بعد 70 كلم من تورينو بشمال غرب إيطاليا.
وقال في بيان نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية: "أؤكد أن الرصاصة أطلقت عن طريق الخطأ من مسدس مرخص به قانونيا يخصني لكني لست أنا من أطلق النار".
الجريح (31 عاما) كان ضمن حوالى 30 مدعوا الى الحفلة وقد أصيب بشكل طفيف بساقه. تفاصيل هذه الحادثة التي يجري التحقيق فيها ووقعت بعد منتصف الليل، لا تزال غير واضحة.
في بادىء الأمر قال إيمانويل بوزولو للمحققين الذين وصلوا إلى المكان، إنه "أخرج السلاح لإظهاره حين أطلقت الرصاصة"، بحسب الصحيفة.
رغم أن المصاب دخل المستشفى لأقل من يوم واحد، إلا أن أحزاب المعارضة لم تفوت الفرصة للتنديد بالتصرف غير المسؤول للنائب الذي اقترح حزبه في كانون الأول/ديسمبر خفض الحد الأدنى لسن الحصول على تصريح بحمل أسلحة الصيد إلى 16 عاما.
في إيطاليا، يتم تنظيم حيازة الأسلحة بشكل صارم من خلال تراخيص. تحصر تصاريح الصيد والرماية الرياضية حمل هذه الأسلحة إلى ميدان الرماية ومناطق الصيد فقط، ووحده التصريح الصادر للدفاع الشخصي يتيح حمل السلاح في أي مكان آخر.
وقالت رئيسة الحزب الديموقراطي (يسار) إيلي شلاين: "لا يمكننا أن نتخيل أن الشغف بالاسلحة في حزب جورجيا ميلوني كان إلى حد أن النواب يحملونها ملقمة إلى حفلات رأس السنة"، داعية رئيسة الوزراء إلى اتخاذ "اجراءات بحق بوزولو".
التنديد نفسه من جانب رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي (وسط) الذي تساءل، "لماذا جلب الأسلحة إلى حفلة رأس السنة بحضور نواب وأعضاء من الحكومة؟ حزب ميلوني ليس طبقة حاكمة، وهم غير مؤهلين وغير مناسبين ولا يظهرون بصورة جيدة أمام المجتمع، وخطيرون".
في حين لم تعلق ميلوني ولا حزبها رسميًّا على الحادثة.