نائب من حزب ميلوني يضعها في موقف محرج

بات نائب من حزب رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اليميني المتطرف "أخوة إيطاليا" الثلاثاء محور جدل بعدما حمل سلاحا إلى سهرة رأس السنة؛ ما أدى الى إصابة أحد المدعوين بجروح.

واعترف إيمانويل بوزولو (38 عاما) أنه جاء ومعه هذا السلاح، مسدس صغير من عيار 22، إلى حفل تم تنظيمه في مقر جمعية ثقافية في روساتزا، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالى مئة نسمة، على بعد 70 كلم من تورينو بشمال غرب إيطاليا.

وقال في بيان نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية: "أؤكد أن الرصاصة أطلقت عن طريق الخطأ من مسدس مرخص به قانونيا يخصني لكني لست أنا من أطلق النار".

الجريح (31 عاما) كان ضمن حوالى 30 مدعوا الى الحفلة وقد أصيب بشكل طفيف بساقه. تفاصيل هذه الحادثة التي يجري التحقيق فيها ووقعت بعد منتصف الليل، لا تزال غير واضحة.