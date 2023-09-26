ما الذي حققته ميلوني خلال عام من رئاستها حكومة إيطاليا؟

بعد عام واحد من توليها رئاسة الحكومة في إيطاليا، أثرت توجهات زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، التي كانت تميل إلى اليمين المتطرف، بشكل كبير على السياسة الإيطالية والأوروبية في مجملها.

ميلوني في البداية كانت تلتزم بخطابات وشعارات راديكالية خلال حملتها الانتخابية، ولكنها بدأت بتقديم نفسها بشكل مختلف بمجرد توليها المنصب، حيث أصبحت أكثر اعتدالًا في خطابها وتعاملها مع القضايا السياسية، وفق ما ذكر موقع "DW" الألماني.

جاء ذلك بعد أن كانت ميلوني من أشد المعارضين للاتحاد الأوروبي، وكانت ترفض العديد من السياسات الأوروبية، ومع ذلك، بدأت تتجه نحو التعاون الأوروبي بشكل أكبر وتسعى لبناء علاقات جيدة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أثرت سياستها الاقتصادية بشكل إيجابي على الاقتصاد الإيطالي، حيث استمرت في تنفيذ بعض السياسات الناجحة التي كان قد بدأها رئيس الحكومة السابق، ماريو دراغي.

وفي قضية الهجرة، قامت ميلوني بتوجيه الاهتمام نحو مراقبة الحدود وتقليل أعداد الوافدين، مما جعلها تتواجد على الموجة نفسها مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، تعاملت مع قضايا الأسرة بشكل محافظ واعتمدت سياسات تشجيعية للأسر التقليدية، على الرغم من الانتقادات التي واجهتها في هذا الصدد، إلا أنها حصلت على تأييد شعبي كبير، حيث أبدى 53% من الإيطاليين رضاهم عن أدائها كرئيسة وزرائهم.