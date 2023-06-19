اتفاق يُلزم الدول الأوروبية دفع 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء يُرفض

ألزم اتفاق بشأن توزيع مسؤولية رعاية اللاجئين المهاجرين توصلت إليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الدولة الأوروبية الرافضة لتقاسم مسؤولية المهاجرين، على دفع 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء ترفضه.

وقال السياسي الفرنسي اليساري جان لوك ميلينشون، إن "ما يحدث عبر البحر الأبيض المتوسط مقيت"، في دعوة ضمنية لإعادة النظر بالاتفاقيات الأوروبية بشأن الهجرة.

يأتي ذلك بعد حادث غرق لقارب قبالة سواحل اليونان أودى بحياة 87 شخصًا، وصفه تقرير لـ"لوفيغارو"، بأنه أمر "مخز"، كما انتقد سلوك السلطات اليونانية إزاء الحادث.