فرنسا.. ملف الهجرة يشكل صراعا بين حقوق الإنسان والمنطق الاقتصادي

رأى الكاتب الفرنسي، فيليب برنارد، أن ملف الهجرة في فرنسا يشكل صراعا بين حقوق الإنسان من جهة، والمنطق الاقتصادي من جهة أخرى، فاليسار الفرنسي يهتم بمناهضة العنصرية أكثر من الهجرة.

وقال الكاتب في مقال نشر عبر صحيفة "لوموند" الفرنسية: "في الماضي البعيد، اعترفت الشركات واليمين الفرنسي بحاجتهم الفعلية للعمال المهاجرين"، موضحا أنه "تم توظيف 80 بالمئة من الأجانب في 1969، مع وجود تعاطف معهم لاسيما أنهم يأتون للعمل".

وأشار إلى ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي الراحل جورج بومبيدو، إن "الهجرة تعد وسيلة لخلق نوع من الراحة والاسترخاء في سوق العمل، لاسيما مع ضغوط العمل المتزايدة ".

وأضاف أنه "في ثمانينيات العصر الماضي، وبعد ازدياد الهجرات، مارس المهاجرون الأعمال التي لا يرغب الفرنسيون في ممارستها، لكن هذه الأعمال كانت بشكل غير قانوني".