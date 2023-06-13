فرنسا.. ملف الهجرة يشكل صراعا بين حقوق الإنسان والمنطق الاقتصادي
رأى الكاتب الفرنسي، فيليب برنارد، أن ملف الهجرة في فرنسا يشكل صراعا بين حقوق الإنسان من جهة، والمنطق الاقتصادي من جهة أخرى، فاليسار الفرنسي يهتم بمناهضة العنصرية أكثر من الهجرة.
وقال الكاتب في مقال نشر عبر صحيفة "لوموند" الفرنسية: "في الماضي البعيد، اعترفت الشركات واليمين الفرنسي بحاجتهم الفعلية للعمال المهاجرين"، موضحا أنه "تم توظيف 80 بالمئة من الأجانب في 1969، مع وجود تعاطف معهم لاسيما أنهم يأتون للعمل".
وأشار إلى ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي الراحل جورج بومبيدو، إن "الهجرة تعد وسيلة لخلق نوع من الراحة والاسترخاء في سوق العمل، لاسيما مع ضغوط العمل المتزايدة ".
وأضاف أنه "في ثمانينيات العصر الماضي، وبعد ازدياد الهجرات، مارس المهاجرون الأعمال التي لا يرغب الفرنسيون في ممارستها، لكن هذه الأعمال كانت بشكل غير قانوني".
وأوضح أن "أزمة كورونا وضعت المهاجرين في خط المواجهة كموظفي التوصيل أو مقدمي الرعاية الصحية الأجانب، وأن عدم وجودهم يحدث نقصا واضطرابا في سوق العمل الفرنسي، حيث خاض أصحاب بعض المطاعم والمخابز معارك ضارية لمحاولة تسوية أوضاع الأفارقة الذين يعملون بهذه القطاعات، الأمر الذي يبرهن الاعتماد الكبير على الهجرة سواء كانت نظامية أو لا، في قطاعات كاملة بالاقتصاد الفرنسي".
وتطرق الكاتب إلى "توجه الحكومة لمشروع قانون يتضمن تسوية أوضاع الأجانب العاملين في القطاعات المجهدة، مع وجود انقسام حول ذلك من قبل الشركات الكبيرة التي تتخذ خطابا لبيراليا حادا تجاه الأجانب، بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون أكثر حساسية للناحية السياسية للمهاجرين".
إلى ذلك، تعاني فرنسا من انقسام قديم غير محسوم بين ثقافة التحرر الدولي، التي تؤمن بعالم بلا حدود وتدعم الهجرات البشرية، وبين فكر آخر يرى الأجانب كجيش احتياطي لرأس المال، في حين تعيش البلاد حالة غضب إثر حادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية، نفذه لاجئ سوري الخميس الماضي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم أربعة أطفال.