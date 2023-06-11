3 قادة من الاتحاد الأوروبي يصلون تونس لبحث قضايا الهجرة

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي الوزراء الهولندي والإيطالي الأحد إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة غير القانونية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا.

قبل التوجه للقاء الرئيس قيس سعيد، كان في استقبال أورسولا فون دير لاين، وجورجيا ميلوني، ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

ومن غير المقرر السماح بدخول وسائل الإعلام، لكن يتوقع أن يدلي القادة الثلاثة بتصريحات في القصر الرئاسي عند الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش.

وقبل الزيارة، أوضحت بروكسل أنها تهدف إلى البحث في "اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة".

تشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، خاصة إيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.

مساء السبت، قال سعيد خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده "حامية حدود" أوروبا.