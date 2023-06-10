واجهت اتهامات بـ"التسييس".. "فيتش رايتنغ" تعمق أزمة تونس الاقتصادية

وهذا التصنيف، الذي صدر من قبل الوكالة العالمية، واجه اتهامات من قبل برلمانيين تونسيين برضوخ "فيتش رايتنغ" إلى اعتبارات سياسية، خصوصًا وأن الوكالة لم تصدر قرارات بحق دول تشهد أزمات اقتصادية أسوأ من تلك التي تعيشها تونس.

والقرار، الذي نشرته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، يعكس مخاطر تمويل عالية حول قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبي الاحتياجات المالية الكبيرة، فيما أشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء "في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبحسب الوكالة، فإنه يمكن لتونس الحصول على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023، في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

ورجحت "فيتش رايتنغ" ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، خصوصًا في ضوء ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها على التمويل الخارجي، والمرهونة أساسا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحذرت الوكالة العالمية من تعرض احتياطيات العُملات الأجنبية التونسية إلى مخاطر عدة، فالبرغم من التوقعات بانخفاض عجز الميزانية عامي 2023 و2024، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة بسبب توقف التقدم في الإصلاحات، وارتفاع حصة الأجور والدعم”.