رويترز: برنامج حزب أردوغان الانتخابي يشير إلى العودة لسياسات اقتصادية تقليدية

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مسودة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تكشف عن عودة إلى سياسات أكثر تقليدية بشأن اقتصاد السوق الحرة.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في الـ14 من شهر مايو/أيار المُقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان سيواجه أكبر تحد انتخابي له خلال فترة توليه الحكم المستمرة منذ عقدين.

وتأثرت شعبية أردوغان بشكل أساسي بسبب تراجع مستويات المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية، في وقت بدأت فيه أنقرة اتباع نموذج اقتصادي مثير للجدل قائم على خفض أسعار الفائدة.

وفي عام 2021، شرعت تركيا في تطبيق سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع، متحدية السياسة النقدية التقليدية وسارت عكس الاتجاه العالمي المتمثل في رفع الفوائد على القروض.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في عام 2021، ثم مرة أخرى في عام 2022 بعدما دعا أردوغان إلى الخفض.

كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء؛ نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط 2022، إلى زيادة التضخم في تركيا بأكثر من 85% العام الماضي.

ومنذُ شهر أغسطس/آب من العام الماضي، تشهد الليرة استقرارا إلى حد كبير بفضل قبضة السلطات القوية على سوق العملة.

وتفاقمت مشاكل تركيا المالية أيضًا عندما ضرب زلزال ضخم مناطقها الجنوبية في الـ16 من شهر فبراير/شباط الماضي، مما أسفر عن تشريد الملايين وخسائر بمليارات الدولارات.