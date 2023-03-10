أردوغان يقدم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 14 مايو

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى 14 أيار/مايو، وذلك قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.

ووقع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة اليوم الجمعة.

وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: "شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو".

وأضاف أن تقديم موعد الانتخابات جاء استجابة للشعب واستنادا إلى الدستور، مشيرا أنه بعد "نشر قرار الانتخابات في الجريدة الرسمية غدا تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بتحديد جدول الانتخابات الممتد إلى شهرين".

وبين الرئيس التركي أنه تم عمل تقييم شامل لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الماضي وأودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص.

وتابع أردوغان: "حملتنا الانتخابية ستتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار، عازمون على مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 مليون من مواطنينا المتضررين جراء الزلزال".