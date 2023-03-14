أردوغان يمد يده للأحزاب الإسلامية الصغيرة لمواجهة المعارضة الموحدة
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتذاب الأحزاب الإسلامية الصغيرة قبيل الانتخابات المقبلة، لتوسيع قاعدته المحافظة في مواجهة المعارضة ذات التوجه العلماني.
وكشف علي إحسان يافوز ، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ، يوم الإثنين، عن اتصالات بين حزبه والحزب الكردي الإسلامي المحافظ "هدى بار" (القضية الحرة)، قائلا إنني آمل أن يتم الانتهاء من المباحثات في وقت قصير.
وتابع: "المحادثات جارية أيضا مع حزب الرفاه الجديد".
وحزب الرفاه الجديد يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان.
ويطالب حزب هدى بار الكردي بقطع العلاقات مع إسرائيل ومنع السويد من الانضمام إلى الناتو بسبب حرق القرآن.
أما حزب الرفاه الجديد فيقول إنه يسعى إلى نظام تعليمي يعطي الأولوية للأخلاق والقيم الروحانية، كما يطالب بإغلاق جمعيات المثليين وإلغاء قانون حماية المرأة (القانون 6284 الخاص بالأسرة)، وإلغاء دفع النفقة إلى أجل غير مسمى من قبل الرجال الذين طلقوا زوجاتهم.
وقال أردوغان، في كلمة قبل أيام أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية: "سنكتب قصة نجاح جديدة ضمن التحالف الجمهوري في 14 مايو/ أيار المقبل مع أصدقائنا في التحالف ومع من سينضم إلينا حديثاً"، في تلميح إلى جهود حزبه لضم أحزاب وأطراف جديدة.