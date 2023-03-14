أردوغان يمد يده للأحزاب الإسلامية الصغيرة لمواجهة المعارضة الموحدة

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتذاب الأحزاب الإسلامية الصغيرة قبيل الانتخابات المقبلة، لتوسيع قاعدته المحافظة في مواجهة المعارضة ذات التوجه العلماني.

وكشف علي إحسان يافوز ، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ، يوم الإثنين، عن اتصالات بين حزبه والحزب الكردي الإسلامي المحافظ "هدى بار" (القضية الحرة)، قائلا إنني آمل أن يتم الانتهاء من المباحثات في وقت قصير.

وتابع: "المحادثات جارية أيضا مع حزب الرفاه الجديد".

وحزب الرفاه الجديد يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان.