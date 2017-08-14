مقتل 6 جنود باكستانيين جراء انفجار قنبلة في عيد الاستقلال

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون أن قنبلة مزروعة على جانب طريق استهدفت قافلة تقل جنودًا تابعين لقوات أمن شبه عسكرية في جنوب غرب باكستان، أمس الإثنين، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخرين بجروح.

ووقع الهجوم في منطقة هارنوي بإقليم بلوشستان، فيما تحتفل البلاد بالعيد الـ 70 لانتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في شبه القارة الهندية في عام 1947.

وجرى نقل 2 من الجنود المصابين إلى أحد المستشفيات في كويتا عاصمة الإقليم، بحسب خان واسيه، المتحدث باسم سلاح حرس الحدود.

وقال واسيه من كويتا:”لقد كانت قنبلة قوية وإحدى المركبات دُمرت تمامًا”.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن في الإقليم خلال 3 أيام بعد مقتل 8 جنود و7 مدنيين، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق، السبت الماضي.

يذكر أن إقليم بلوشستان المتاخم لكل من أفغانستان وإيران يعد أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابًا.

ويواجه الإقليم تهديدات متعددة من أطراف عدة، مثل طالبان وجماعات طائفية تستهدف المسلمين الشيعة، والمتمردين الوطنيين الذين يسعون لتحرير إقليمهم من حكم إسلام آباد.