“الصقور السعودية” تحلّق بسماء إسلام آباد في ذكرى استقلال باكستان (صور)

شارك فريق “الصقور السعودية”، التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في العرض الجوي الذي نظمته القوات الجوية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، اليوم، بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “الصقور السعودية” رسمت العديد من اللوحات الاستعراضية الجماعية والفردية التي زينت سماء إسلام آباد ضمن العرض الجوي.

وحضر الاستعراض الرئيس الباكستاني ممنون حسين، وسفير السعودية لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين من مدنيين وعسكريين، ورؤساء السلك الدبلوماسي، وعدد من عامة الشعب الباكستاني.

وأعرب الرئيس ممنون حسين في كلمة بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للسعودية ممثلة بفريق “الصقور السعودية” على مشاركة باكستان احتفالاتها بذكرى يوم الاستقلال، معبّرًا عن إعجابه بالعروض التي قدمها الفريق، وما يتميز به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية الجوية.

وقدّم الرئيس الباكستاني درعًا تذكاريةً لفريق “الصقور السعودية” استلمها سفير السعودية نواف بن سعيد المالكي.

من جانبه، أشاد سفير السعودية لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، بالجهود “المميزة التي قدمها فريق “الصقور السعودية” من خلال المشاركة في العروض الجوية، مبينًا أنها تعكس الصورة المشرقة لما هي عليه قواتنا الجوية خاصة والقوات المسلحة عامة من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز شعور المواطنين بعزة وشموخ قواتهم المسلحة وترسيخ مفهوم روح العمل الجماعي”.

من جهته، عبّر قائد سرب “الصقور السعودية”، المقدم الطيار موسى بن يحيى الفيفي، عن شعوره بالفخر على المشاركة في احتفالات باكستان بيوم استقلالها، وعلى الإعجاب الذي حظيت به مشاركة الصقور السعودية في العرض الجوي من قبل قيادة وشعب باكستان.