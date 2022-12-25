الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال شبكة مرتبطة ببريطانيا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، اعتقال ما وصفها بـ"شبكه ذات صلة ببريطانيا" ولها نشاط مرتبط بالاحتجاجات الأخيرة، بعض أفرادها من مزدوجي الجنسية.

وقالت قوات فيلق "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، في بيان، إن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من اكتشاف شبكة منظمة تحمل اسم "زاغروس" لقيادة الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة.

وقال الجهاز الأمني المذكور إنه اعتقل خلال هذه العملية 7 قيادات وعناصر رئيسية تابعة لهذه الشبكة.

وذكر أن "من بين العناصر المعتقلين، كان هناك أيضًا عدد من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون الفرار من البلاد، ولكن قبل أي إجراء، تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وإرسالهم إلى السجن".