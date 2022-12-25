الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال شبكة مرتبطة ببريطانيا
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، اعتقال ما وصفها بـ"شبكه ذات صلة ببريطانيا" ولها نشاط مرتبط بالاحتجاجات الأخيرة، بعض أفرادها من مزدوجي الجنسية.
وقالت قوات فيلق "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، في بيان، إن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من اكتشاف شبكة منظمة تحمل اسم "زاغروس" لقيادة الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة.
وقال الجهاز الأمني المذكور إنه اعتقل خلال هذه العملية 7 قيادات وعناصر رئيسية تابعة لهذه الشبكة.
وذكر أن "من بين العناصر المعتقلين، كان هناك أيضًا عدد من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون الفرار من البلاد، ولكن قبل أي إجراء، تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وإرسالهم إلى السجن".
وتقول الحكومة الإيرانية إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بعد وفاة مهسا أميني، على أيدي شرطة الأخلاق في طهران التي حلّت لاحقا، مخطط لها مسبقا وتحركها دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الجمعة، كذلك اكتشاف واعتقال "أكبر شبكة" على صلة بقيادة الاحتجاجات في طهران، مشيرة إلى أنها "مكونة من 39 شخصا بينهم حملة جنسيات أجنبية".
وقالت الوزارة في بيان إنها "تمكنت من اكتشاف والقاء القبض على أكبر شبكة تخريب على صلة بالاضطرابات الأخيرة في طهران".