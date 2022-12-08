إيران تعلن إعدام أول متظاهر في احتجاجات "مهسا أميني"‎‎

وجرى اعتقال محسن شكاري في الـ25 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويقول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إن إيران تحاول إخماد الاحتجاجات وترهيب المحتجين من خلال إصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين.