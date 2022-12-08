إيران تعلن إعدام أول متظاهر في احتجاجات "مهسا أميني"
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر في العاصمة طهران، ليكون أول متظاهر يتم إعدامه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام بعد وفاة الشابة مهسا أميني منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، إن "محسن شكاري المشاغب الذي أقدم على إغلاق شارع ستار خان في طهران في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأصاب أحد رجال الأمن بمنجل، تم إعدامه فجر اليوم".
وأضافت الوكالة الإيرانية أنه "بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الثورية بطهران، اتهم محسن شكاري بالمحاربة من خلال سحب سلاح بقصد القتل وإثارة الرعب وحرمان الناس من الحرية والأمن، وكذلك تعمد إصابة عنصر من قوات الباسيج بسلاح بارد أثناء أداء واجبه، وقطع شارع ستار خان، وحكم بالإعدام عليه أيضاً بسبب تعكير صفو المجتمع وأمنه".
وجرى اعتقال محسن شكاري في الـ25 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إن إيران تحاول إخماد الاحتجاجات وترهيب المحتجين من خلال إصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، فقد حكم على ما لا يقل عن 11 متظاهراً بالإعدام.
وأصدرت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن 6 أحكام إعدام بحق عدد من المتظاهرين المعتقلين في طهران وكرج.