إيران تعلن اعتقال 4 خلايا "تابعة للموساد" قبل تنفيذ هجمات

وأضاف البيان، أن "النظام الإسرائيلي استغل أحداث الشغب (الاحتجاجات) التي وقعت في الأسابيع الماضية في بضع مناطق من البلاد، وكان يعتزم القيام ببضع عمليات إرهابية مشتركة بتوجيه فرق عملياتية، وتم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل"، على حدّ قوله.

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى اعتقال العناصر، تم الحصول على أدلة من رئيس الموساد في دولة أوروبية، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق".

ولم يحدد بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية عدد العناصر وجنسياتهم، كما لم يتم الكشف عن مكان اعتقالهم داخل الأراضي الإيرانية.