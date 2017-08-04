روسيا: نحتفظ بحق الرد على عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها تعيد التأكيد على اهتمامها بمواصلة التعاون الاقتصادي مع التكتل وتطويره.

وقالت الوزارة في بيان “مسؤولية هذا القرار، بما يشمل أي تبعات على سيمنز وشركات ألمانية وأوروبية أخرى تعمل في روسيا، تقع بالكامل على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وفي وقت سابق اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ثلاثة روس آخرين، بينهم نائب وزير الطاقة الروسي أندري تشيريزوف، وثلاث شركات روسية بشأن تسليم توربينات من إنتاج سيمنس لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وشملت العقوبات حظر سفر يفجيني جرابتشاك، وهو رئيس قسم أيضًا في الوزارة الروسية، إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول قد يكون يملكها في الاتحاد.

وقال الاتحاد الأوروبي: إن الشركات المدرجة على القائمة السوداء تشمل أيضًا شركتين متعاقدتين مع سيمنس نقلتا توربينات الغاز لشبه جزيرة القرم، في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تمنع تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ ضمها من أوكرانيا في عام 2014.

وكانت ألمانيا اقترحت الشهر الماضي، إضافة أربعة مواطنين روس من وزارة الطاقة للقائمة السوداء، بالإضافة إلى ثلاث شركات روسية بينها الشركة التي قامت بتسليم التوربينات لشبه جزيرة القرم.