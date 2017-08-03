الاتحاد الأوروبي.. كل الأطراف تحترم الاتفاق النووي مع إيران رغم العقوبات الأميركية

المصدر: ا ف ب

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن كل الأطراف تحترم الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع بين طهران والقوى الكبرى على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة واعتبرتها إيران انتهاكًا لهذا الاتفاق.

وأوضحت كاترين راي، الناطقة باسم فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد التي تترأس اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق “حتى الآن، نعتبر أن كل الأطراف نفذت التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق”.

وأضافت: “ننتظر منها أن تواصل تطبيقها الكامل للاتفاق”، موضحة أن هذه اللجنة المشتركة التي اجتمعت في الـ 21 من تموز/يوليو، وسمحت بمناقشة طويلة لوجهة النظر الإيرانية بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها بمبادرة من الكونغرس.

وتتعلق هذه العقوبات ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني وحقوق الإنسان ودعم طهران لمجموعات مثل حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة “إرهابيا”.

وكانت راي ترد على اتهامات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال الخميس “إن الاتفاق النووي انتُهك” ووعد بأن ترد طهران بالشكل المناسب، مشيرا إلى 16 إجراء عقابياً، دون توضيح التفاصيل.

وستحضر موغيريني السبت المقبل في طهران مراسم أداء الرئيس حسن روحاني لليمين لبدء ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في مايو 2017.

وأكدت راي أن كل المشاركين في اجتماع الـ 21 من تموز/يوليو، أكدوا استمرار تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي وأكدوا -أيضًا- الحاجة إلى تنفيذه بشكل كامل وفعلي في أجواء بناءة.