الكرملين الروسي: نتفق تمامًا مع ترامب.. العلاقات “عند مستوى خطير”‎

قال الكرملين الروسي اليوم الجمعة، إنه يتفق تمامًا مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” إن علاقات واشنطن “مع روسيا عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق”.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف عند سؤاله عن تغريدة ترامب بالقول “نتفق تمامًا مع هذا الرأي”.

وأضاف “الخطر ربما يكمن في العجز عن التواصل والتعاون في المسائل شديدة الأهمية لبلدينا وشعبينا” .

وجاءت تعليقات ترامب على “تويتر” أمس الخميس، بعد يوم من تصديقه على عقوبات جديدة ضد روسيا في خطوة وصفتها موسكو بأنها تصل إلى حد حرب تجارية شاملة وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترامب.