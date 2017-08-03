ترامب.. علاقتنا مع روسيا بلغت مستوى منخفضًا وخطيرًا جدًا لم تصله من قبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن العلاقة بين واشنطن وموسكو “بلغت مستوى منخفضاً وخطيراً جداً لم تصله من قبل”.

وجاء تعليق ترامب بعد توقيعه أمس الاربعاء على قانون صادق عليه الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا بسبب ما اعتبره الكونغرس تدخلاً روسياً في الانتخابات الرئاسية الأميركية وفي شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب اليوم في تغريدة على حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “يمكنكم أن تشكروا أعضاء الكونغرس على ذلك، فهم الأشخاص أنفسهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية”.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس في بيان صحفي أن الرئيس ترامب وقع على مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا، ونقل عن ترامب عدم رضاه عن الأمر.

وانتقد ترامب قانون العقوبات الجديد ضد روسيا قائلاً إنه يحتوي “مواد غير دستورية”. وأضاف أن القرار “معيب بدرجة خطيرة” و”يقيّد السلطة التنفيذية ويزيد من صعوبة عقد الولايات المتحدة لصفقات جيدة لصالح الشعب الأمريكي.”