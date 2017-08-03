الكرملين: روسيا ستدافع عن مصالحها ضد العقوبات الأمريكية‎

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس، إنّ بلاده ستقوم بما يلزم للدفاع عن مصالحها ضدّ العقوبات الأمريكية.

وجاءت تصريحات بيسكوف هذه في مؤتمر صحفي، تطرق فيه إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قرار يوسّع العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ووصف بيسكوف العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها “غير قانونية ويائسة”، معتبراً إياها خطوة لا تبعث على الأمل بشأن حل الخلافات القائمة.

وتابع بيسكوف قائلاً: “الدول كافة التي اصطدمت بالعقوبات الأمريكية غير القانونية بما فيها إيران، ستعمل على حماية مصالحها، وعلى الجميع أن يتفهّموا ذلك”.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، صرّح أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حربًا تجارية كاملة من خلال فرض عقوبات جديدة ضد بلاده.

وأضاف ميدفيديف في تصريحات عبر صفحته في “فيسبوك”، أنّ العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو أنهت أي فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتستهدف العقوبات الأمريكية ضد موسكو، صناعات الدفاع، والاستخبارات، والتعدين، والشحن والسكك الحديدية، كما تفرض قيودًا عند التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في روسيا.

وفي الـ 27 من يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في وقت سابق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.