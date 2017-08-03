مدير الـ”أف بي آي” المعزول يوقع عقدًا لإصدار كتاب عن قصته مع ترامب

أعلنت إحدى دور النشر الأمريكية أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ،الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب، وقع عقدًا معها لإصدار كتاب عن الزعامة وصنع القرار،‭ ‬على أن يصدر في ربيع 2018.

ويأتي توقيع عقد الكتاب مع مؤسسة “فلاتيرون بوكس” ،التابعة لدار نشر “ماكميلان” ،بعد ثلاثة أشهر من التساؤلات التي أثارها عزل كومي إثر اتهام ترامب بالتدخل في تحقيق المكتب بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وقال بوب ميلر ،رئيس “فلاتيرون بوكس” ،في بيان أمس الأربعاء، إن الكتاب الذي لم يوضع له عنوان بعد ،ومن المقرر صدوره في ربيع 2018 ،سيتناول “مظاهر الزعامة القومية الأخلاقية وكيف تؤدي إلى القرارات الصائبة”.

وفازت “فلاتيرون بوكس” بحقوق نشر الكتاب في مزاد أقيم مؤخرًا.

وإلى جانب إلقاء الضوء على تعاملات كومي مع ترامب هذا العام ،سيتضمن الكتاب أيضًا حكايات عن دور كومي في قيادة تحقيق بشأن استخدام المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون لخادم خاص للبريد الإلكتروني ،أثناء حملتها الرئاسية العام الماضي.

وتنفي روسيا أي تدخل من جانبها ،كما نفى ترامب أي تواطؤ مع روسيا ،وأي تدخل في التحقيق.

وكان قرار كومي بأن يعيد مكتب التحقيقات الاتحادي فتح التحقيق بشأن البريد الإلكتروني لكلينتون قبل أيام من انتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني قد دفع بعض الديمقراطيين إلى اتهامه بمحاولة التأثير في النتيجة، وأغلق المكتب التحقيق في نهاية المطاف دون اتخاذ أي إجراء.