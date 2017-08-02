روسيا: العقوبات الأمريكية “قصيرة النظر” وسياسة “خطيرة”

المصدر: أ ف ب

نددت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء بسياسة “خطيرة” و”قصيرة النظر” لواشنطن بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا يفرض عقوبات جديدًة على موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان “إنه نهج سياسي قصير النظر وحتى خطير يهدد بتقويض الاستقرار العالمي الذي تتحمل موسكو وواشنطن مسؤوليًة خاصًة عنه”، مضيفًة أن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه “الأعمال العدائية”.

وأضاف البيان أن روسيا قد تتخذ إجراءات مضادة ردا على الولايات المتحدة، مبينة أنه “حان الوقت لإدراك أن التهديدات ومحاولات الضغط على روسيا لن تدفعها لتغيير نهجها أو التضحية بمصالحها الوطنية”. ‎

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الأربعاء إن العقوبات الجديدة تصل إلى حد “الحرب التجارية الشاملة”.

وأضاف في إدراج على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العقوبات تظهر أن إدارة ترامب لا حول لها ولا قوة على الإطلاق.

وقال ميدفيديف “انقطع الأمل في تحسن علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

وتتعلق العقوبات، التي أقرها الكونغرس قبل أيام، ووقعها الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء بمزاعم بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.