اضطرابات داخل البيت الأبيض.. إقالات واستقالات بطلها ترامب (فيديو غرافيك)

شهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة 7 أشهر إقالة واستقالة 14 مسؤولاً رفيعًا، في حادثة وصفها محللون بأنها اضطرابات تعصف بالبيت الأبيض.

وكرّست صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية مقالها الافتتاحي وتقريرا في صدر صفحتها الأولى فضلا عن عدد من صفحاتها الداخلية ومقالات الرأي فيها لما سمّته “الفوضى التي يغرق بها البيت الأبيض” تحت إدارة ترامب.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها، إن الإحساس بأن الأشياء تتداعى في واشنطن بات أمرا ملموسا ومثار قلق دولي مطرد ومتزايد.

وتنطلق الافتتاحية مما تسمّيه إجبار ترامب لكبير موظفي البيت الأبيض، رينيس بريبوس، على الاستقالة، والذي يعكس بنظرها وجود فوضى غير عادية في البيت الأبيض.

وتشدد الافتتاحية على أنه بعد مرور ستة أشهر على وجود ترامب في سدة الرئاسة، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونغرس، إلا أن ترامب لا يستطيع أن يشير إلى أي منجز تشريعي ملموس حققه.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المعلقين وصفوا الأسبوع الماضي بأنه أسوأ أسبوع مرّ على رئيس أمريكي في التاريخ الحديث، محذرين من أن ترامب بات معزولا بشكل مطرد، وأن هذا الوضع قد يتدهور بسرعة شديدة، إذا اختبر ترامب في مواجهة أزمة دولية على وجه الخصوص.

وفي وقت سابق، غرد ترامب حول الوظائف والمرتبات، نافيا وجود “فوضى في البيت الأبيض” في إشارة لتقارير حول أزمة بين العاملين به.

وتاليا الإقالات والاستقالات التي طالت 14 مسؤولاً رفيعًا بالبيت الأبيض خلال 7 شهور الماضية: