الشرطة الإيطالية تحتجز سفينة ألمانية لإغاثة اللاجئين

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن خفر السواحل الإيطالي احتجز سفينة لإنقاذ المهاجرين تشغلها منظمة إغاثة ألمانية في البحر المتوسط للاشتباه بأنها تساعد الهجرة غير المشروعة.

وأظهر مقطع فيديو سفينة “لوفينتا” التي تديرها منظمة “جوجند ريتيت” وهي تصل إلى جزيرة “لامبيدوسا” وقد أحاطت بها عدة سفن تتبع خفر السواحل بعد إيقاف السفينة في البحر قبل الفجر.

وقالت المنظمة الألمانية في موقعها على “تويتر” إن مسؤولين يستجوبون طاقم السفينة لكنها لم تتلق أي معلومات عن التحقيق في أنشطتها.

وقالت المنظمة: “قدمت ضمانات لطاقمنا بأن هذه عملية اعتيادية”.

والمنظمة هي واحدة من نحو 8 منظمات إنسانية تحاول إيطاليا تنظيم عملياتها ولم تدل المنظمة بعد بتعقيب بشأن تحقيق الشرطة.

وطلبت روما في وقت سابق هذا الأسبوع من 8 منظمات غير حكومية التوقيع على مدونة سلوك تتعلق بإبحارها في جنوب البحر المتوسط وتتضمن المدونة طلبًا بأن تحمل السفن رجال شرطة مسلحين.

وكانت المنظمة الألمانية واحدًة من 5 منظمات رفضت التوقيع لكن لم يتضح إن كان لهذا صلة بقرار مصادرة السفينة.

وكان أمبروجيو كارتوسيو وهو كبير المدعين في مدينة تراباني بصقلية قد أبلغ لجنة برلمانية في مايو/أيار الماضي بأنه يحقق في أمر بعض أفراد المنظمات الإنسانية للاشتباه في أنهم ربما يتعاونون مع مهربي البشر.

ولم يذكر أي منظمة بالاسم، لكنه قال إن الشكوك ثارت لأن بعض أطقم الإنقاذ كانت تعرف مسبقًا فيما يبدو أين ستجد قوارب المهاجرين المتهالكة التي يرسلها المهربون من موانئ في شمال أفريقيا.

وقالت الشرطة إن الأمر باحتجاز السفينة “لوفينتا” جاء من مكتب الادعاء في تراباني.