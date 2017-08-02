نواب الجنوب الليبي يؤسسون كتلة لرفض توطين المهاجرين

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، عن تأسيس كتلة الجنوب البرلمانية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتعزيز وجودها على كامل التراب الليبي، والحد من التدخلات الأجنبية، والسعي نحو محاربة الإرهاب، بحسب تعبيرهم.

وقالت الكتلة في بيان اليوم الأربعاء، إن من “أهدافها تعزيز السلم الاجتماعي والسياسي والمصالحة الوطنية بكل ربوع الوطن وفي فزان بصورة خاصة، ومواصلة المساعي التي يبذلها أعضاؤها في إيجاد حل لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد، بالتزامن مع تكثيف العمل على التخفيف من معاناة المواطنين بالسعي لدى السلطات التنفيذية والضغط عليها لتوفير احتياجات الناس”.

وأشارت الكتلة في بيانها، إلى “أنها ستضع على رأس أولوياتها مكافحة الهجرة غير الشرعية ومشاريع توطين المهاجرين غير الشرعيين، وستكون صوتاً لكل شعب ليبيا بالداخل والخارج في نبذ هذا المشروع الاستيطاني”.

وأضافت، “أنها إذ تعلن عن تأسيسها بمقر البرلمان المؤقت بمدينة طبرق، إلا أنها وتعزيزا للدور الحالي لأعضائها فإنها ستفتتح مكتباً لها في الجنوب، للتواصل اليومي مع المواطنين والسلطات المحلية للاستماع إلى آرائهم وتتبع شؤونهم والمساعدة في تمكنهم من نيل حقوقهم ومصالحهم المشروعة، والتي تتأخر وتتعطل بسبب التشظي والبيروقراطية والمناكفات السياسية التي أرهقت كاهل المواطنين وأفشلت دور الدولة”. بحسب البيان.

واختارت الكتلة النائب الهادي الصغير رئيسا لها، ويوسف قتي نائباً للرئيس وعبد القادر يحيى مقرراً.