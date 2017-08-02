قطر توقع صفقة لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بـ 5 مليارات يورو

أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده وقعت صفقة لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو (5.91 مليار دولار).

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الذي وصل الدوحة في وقت سابق في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه الوزير القطري، نوعية الوحدات البحرية التي ستشتريها بلاده من إيطاليا. أكد ألفانو، أن بلاده “تدعم الاستقلال العسكري لدولة قطر”.‎

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.