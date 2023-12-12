الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام لتعزيز العلاقات بعد زيارة بايدن
وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى هانوي عاصمة فيتنام للمرة الأولى، في ست سنوات، في إطار زيارة دولة تهدف إلى مواجهة نفوذ الولايات المتحدة المتنامي في هذه الدولة الشيوعية الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وذكر تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي، "وصل شي جينبينغ ظهر الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر بالتوقيت المحلي، إلى هانوي في طائرة خاصة، وباشر زيارة دولة لجمهورية فيتنام الاشتراكية".
وسيلتقي شي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، الذي عزز العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن خلال زيارة دولة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيلول/سبتمبر.
وأتت زيارة بايدن في إطار جهود الولايات المتحدة عبر العالم، بهدف احتواء قوة الصين الاقتصادية المتنامية، وضمان إمدادات واشنطن من المواد الأساسية الضرورية للصناعات التكنولوجية المتطورة.