بايدن: العلاقات مع فيتنام دخلت مرحلة جديدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن علاقات بلاده مع فيتنام "دخلت مرحلة جديدة".

وأضاف بايدن، أمام منتدى اقتصادي خلال زيارة رسمية يقوم بها حاليا إلى فيتنام، أن الدولتين توطدان تعاونهما في مجالات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

في الإطار ذاته، حذّرت واشنطن وهانوي، الاثنين، من "التهديد أو استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى فيتنام.

وجاء في البيان المشترك أن بايدن وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ "أكدا دعمهما الراسخ للحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي من دون التهديد أو استخدام القوة".

وأكدت الولايات المتحدة في البيان الذي لم يحمل إشارة صريحة إلى الصين، "التزامها بمواصلة دعم فيتنام في تنمية قدرتها على الدفاع الذاتي".

ودعا البيان المشترك الصادر في اليوم الثاني من زيارة بايدن إلى "حرية الملاحة والتحليق في أجواء" المنطقة، وضرورة ضمان "تجارة مشروعة من دون عوائق"و"احترام السيادة" فيها.