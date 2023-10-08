هل تستطيع فيتنام حقا مساعدة أمريكا في مواجهة الصين؟

في الأسابيع التي تلت سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الفيتنامية في أيلول/سبتمبر الماضي تم الإعلان عن "شراكة استراتيجية شاملة" بين واشنطن وهانوي.

ووصف العديد من المعلقين هذه الشراكة بأنها "نقطة تحول تاريخية" في العلاقات الأمريكية الفيتنامية، وأثارت الكثير من التساؤلات عن مدى قدرة هانوي على مساعدة واشنطن في مواجهة خصومها في المنطقة.

وفي هذا الصدد نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالا للخبير السياسي والدفاعي ديريك غروسمان، المسؤول السابق عن تقديم الإحاطات الاستخباراتية لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ.

وتحدث غروسمان في المقال عن فرص مساعدة فيتنام للأمريكيين في مواجهة الصين.

وأشار إلى أن الشراكة التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع زيارة بايدن، "تعتبر أكبر شراكة لفيتنام مع القوى الأجنبية حيث جاءت في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن بشكل خاص إلى جذب هانوي إلى استراتيجيتها الأوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين".

واعتبر الكاتب، أنه "من خلال الموافقة على رفع مستوى الشراكة مع الأمريكيين فإن الحكومة الفيتنامية تنحاز إلى أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، أو على الأقل تميل نحوها".