بعد فنلندا.. إستونيا تهدد بإغلاق حدودها مع روسيا

ترتفع حدة التوتر بين روسيا وجيرانها الغربيين، خاصة على الحدود، فبعد أن أخذت فنلندا قرارًا بإغلاق آخر نقطة تفتيش عاملة على الحدود مع روسيا، هددت إستونيا بإغلاق حدودها مع هذه الدولة، التي تعد الأكبر في العالم من ناحية المساحة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن حرس الحدود الإستوني بدأ بتوزيع منشورات عند نقطة التفتيش في مدينة نارفا لسكان البلاد المسافرين إلى روسيا، تحذرهم من احتمال إغلاق الحدود، ما قد يعرضهم لمشاكل عند العودة إلى ديارهم.

ويبلغ طول الحدود الروسية الإستونية 294 كيلومترًا، تحتوي على 5 منافذ حدودية، ثلاثة منها في نارفا.

وتوضح المنشورات أن القرار قد يتخذ بسبب قيام روسيا بإرسال مجموعات من الأجانب، الذين ليس لديهم حق قانوني لدخول الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الإستونية.