روسيا تدرس إلزام الزوار الأجانب بتعهد "ولاء"

تعد وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون يفرض على الأجانب توقيع "اتفاق ولاء" يحظر عليهم انتقاد السياسات الرسمية أو الحط من تاريخ الجيش السوفيتي، أو مخالفة القيم العائلية التقليدية.

ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول قوات عسكرية إلى أوكرانيا، في فبراير شباط عام 2022، سنّت روسيا مجموعة كبيرة من القوانين الصارمة التي تُجرم تشويه سمعة الجيش، كما تقضي المحاكم بالسجن لفترات طويلة بحق نشطاء المعارضة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وصف بوتين الحرب بأنها جزء من معركة وجودية مع الغرب، قائلاً إنه سيدافع عن حضارة روسيا "المقدسة" مما يصوره بالانحلال الغربي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون وستفرض على الأجانب الذين يدخلون روسيا توقيع اتفاق يقيدهم بشكل أساسي في ما يمكنهم قوله على الملأ.