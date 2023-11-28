فنلندا تغلق حدودها مع روسيا

قالت الحكومة الفنلندية الثلاثاء، إنها ستغلق حدودها بالكامل مع روسيا أمام المسافرين خلال الأسبوعين المقبلين في مسعى لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.

وأغلقت فنلندا الأسبوع الماضي جميع نقاطها الحدودية المتبقية باستثناء واحد في أقصى الشمال أمام القادمين من روسيا، لكن الحكومة قالت إن هذا أيضا سيغلق الآن ولن يسمح منه سوى بنقل البضائع.