"ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة ترامب إلى "فيسبوك"
تستعد شركة "ميتا" الأمريكية المتعددة الجنسيات، لاتخاذ قرار بشأن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" بعد فترة طويلة من وقف حساباته.
وكان قد تم وقف حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بسبب التحريض على العنف، بعد فترة وجيزة من اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في كانون الثاني/يناير 2021، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وأعلنت الشركة أنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح لترامب بالعودة بحلول 7 كانون الثاني/يناير 2023، ولكن من المتوقع الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصير حسابات ترامب سيكون أكبر اختبار يواجهه رئيس "ميتا" للشؤون العالمية نيك كليج، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني، ويتولى حاليًا قيادة الشركة في الأمور السياسية منذ شباط/فبراير الماضي، فيما سيتولى رئيس الشركة مارك زوكربيرج، اتخاذ القرار النهائي بصفته رئيسا تنفيذيا ومساهما متحكما.
ولاتخاذ القرار النهائي بشأن ترامب، شكلت الشركة مجموعة عمل تضم موظفين من السياسة العامة وفرق الاتصالات، بالإضافة إلى فريق سياسة المحتوى برئاسة مونيكا بيكرت، وفريق السلامة بقيادة جاي روزن.
ومن المقرر أن يكون القرار مثيرًا للخلافات والانقسام، حيث أشار الخبراء إلى أن الاستمرار في منع ترامب من استخدام حساباته سيؤجج التوترات مع الجمهوريين الذين يتهمون الشركة بفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة، فيما يرى آخرون أن السماح بعودته سيكون قرارًا غير مسؤول وضارًا بالديمقراطية.
بالإضافة لذلك، سيكون لهذا القرار أيضًا تأثير كبير على أعمال "ميتا" التي تبلغ قيمتها السوقية 118 مليار دولار سنويًا، ما قد يؤدي إلى إبعاد المعلنين في حال تصنيف محتوى ترامب خطيرًا، وقد يجلب أيضًا المزيد من الأرباح إذا قررت حملته الإعلانية الإعلان على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2024.
ويأتي ذلك بعد أن ألغى الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لـ"تويتر"، الحظر الدائم المفروض على حساب ترامب، بعد استطلاع آراء المستخدمين. ولم ينشر ترامب أي شيء على حسابه منذ الإلغاء.
ومع ذلك، يرى الكثيرون أن خطاب ترامب لا يزال يشكل خطرًا على السلامة العامة. وفي الشهر الماضي، كشفت دراسة لمنظمة "Accountable Tech" أن حوالي 350 منشورًا ومشاركة من حساب ترامب، على تطبيق "Truth Social"، تنتهك قواعد سياسة "فيسبوك"، من ضمنها حوالي 240 منشورًا كانت تروج لمعلومات مضللة ضارة تتعلق بالانتخابات.
وذكر المتخصص في تنظيم الإنترنت العالمي في جامعة "جورج تاون"، أنوبام تشاندر، أن "إحدى الصعوبات التي تواجه ميتا هي أن خطاب ترامب غالبًا ما يكون غامضًا بشكل كبير، بحيث يمكن قراءته بأكثر من طريقة.
وبالنسبة لمؤيدي ترامب، فإنهم يرون الأمر متعلقًا بالمخاوف حول الآثار المترتبة على حرية التعبير.