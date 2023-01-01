"ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة ترامب إلى "فيسبوك"

ومن المقرر أن يكون القرار مثيرًا للخلافات والانقسام، حيث أشار الخبراء إلى أن الاستمرار في منع ترامب من استخدام حساباته سيؤجج التوترات مع الجمهوريين الذين يتهمون الشركة بفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة، فيما يرى آخرون أن السماح بعودته سيكون قرارًا غير مسؤول وضارًا بالديمقراطية.

بالإضافة لذلك، سيكون لهذا القرار أيضًا تأثير كبير على أعمال "ميتا" التي تبلغ قيمتها السوقية 118 مليار دولار سنويًا، ما قد يؤدي إلى إبعاد المعلنين في حال تصنيف محتوى ترامب خطيرًا، وقد يجلب أيضًا المزيد من الأرباح إذا قررت حملته الإعلانية الإعلان على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2024.

ويأتي ذلك بعد أن ألغى الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لـ"تويتر"، الحظر الدائم المفروض على حساب ترامب، بعد استطلاع آراء المستخدمين. ولم ينشر ترامب أي شيء على حسابه منذ الإلغاء.